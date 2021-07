Allez-y… a Palma

1. A competição da 74.ª edição de Cannes terminou modesta. Famílias, solidões e psicoses. O belga Joachim Lafosse fechou-se com os actores numa quinta, em plena pandemia, e filmou os efeitos sobre um grupo da disrupção bipolar. Os intérpretes de Les Intranquilles são magníficos, Lafosse tem mostrado que gosta deles, tudo é justo, mas à escala de “um caso na vida”. O mesmo vale para Nitram, do australiano Justin Kurzel (autor, em 2015, de um inútil Macbeth), inspirado em eventos reais, um massacre, em 1996, em Porth Arthur, Austrália. Este assemelha-se a um telefilme. Portanto, final sem bang. À espera do palmarés, este sábado.