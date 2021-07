Polícias contestam Governo : “Se for preciso entramos pela campanha autárquica dentro”

Cerca de duas centenas de agentes da psp e gnr manifestam se no Terreiro do Paço

Cerca de duas centenas de agentes da PSP e guardas da GNR manifestam-se esta quinta-feira à tarde defronte do Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço, numa contestação ao valor que o Governo lhes quer pagar de subsídio de risco.

O protesto foi convocado por vários sindicatos da PSP e da GNR, muito embora nem todos convirjam entre si sobre o montante a reivindicar. Enquanto as maiores estruturas sindicais aceitem um aumento faseado deste suplemento salarial até atingir os 430 euros já auferidos pela Judiciária e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, as restantes não aceitam este aumento gradual.

Já o Governo pôs em cima da mesa um valor fixo até aos 69 euros, que pode no entanto vir a sofrer modificações durante as negociações que serão retomadas no próximo dia 21.

O presidente do Sindicato Nacional de Policia (Sinapol), Armando Ferreira, diz que os agentes da autoridade estão dispostos a ir até às ultimas consequências. E isso inclui “entrar pela campanha autárquica dentro com este assunto “.

Cerca das 19h30 uma delegação de manifestantes irá entregar um memorando no ministério governado por Eduardo Cabrita.