Noventa concelhos com recolher obrigatório a partir das 23h

São 47 os concelhos em risco muito elevado e 43 com risco elevado de transmissão de covid-19, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esta quinta-feira, após reunião do Conselho de Ministros. Desta forma, são agora 90 os concelhos em que se aplicam regras mais restritas, nomeadamente o recolher obrigatório entre as 23h e as 5h. Na semana passada eram 60.

Risco muito elevado: 47 concelhos Concelhos com 240 (ou 480, nos municípios de baixa densidade populacional) casos por 100 mil habitantes por duas avaliações consecutivas: Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcochete

Almada

Amadora

Arruda dos Vinhos

Aveiro

Avis

Barreiro

Benavente

Cascais

Elvas

Faro

Ílhavo

Lagoa

Lagos

Lisboa

Loulé

Loures

Lourinhã

Mafra

Matosinhos

Mira

Moita

Montijo

Nazaré

Odivelas

Oeiras

Olhão

Oliveira do Bairro

Palmela

Peniche

Portimão

Porto

Santo Tirso

São Brás de Alportel

Seixal

Sesimbra

Setúbal

Silves

Sines

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Vagos

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Gaia

Viseu Nestes concelhos aplicam-se estas restrições: Limitação da circulação na via pública entre as 23h e as 5h;

Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22h30 (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo);

Espectáculos culturais até às 22h30;

Casamentos e baptizados com 25% da lotação;

Ginásios sem aulas de grupo;

Modalidades desportivas de baixo e médio risco;

Comércio a retalho durante a semana: até às 21h. Ao fim-de-semana e feriados: retalho alimentar até às 19h e não-alimentar até às 15h30

A ministra revelou esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, que a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é de 346,5 em Portugal continental e o índice de transmissibilidade — R(t) — está agora em 1,15.

Risco elevado: 43 concelhos Concelhos com 120 (ou 240, nos municípios de baixa densidade populacional) casos por 100 mil habitantes por duas avaliações consecutivas: Alcobaça

Alenquer

Arouca

Arraiolos

Azambuja

Barcelos

Batalha

Bombarral

Braga

Cantanhede

Cartaxo

Castro Marim

Chaves

Coimbra

Constância

Espinho

Figueira da Foz

Gondomar

Guimarães

Leiria

Lousada

Maia

Monchique

Montemor-o-Novo

Óbidos

Paredes

Paredes de Coura

Pedrógão Grande

Porto de Mós

Póvoa do Varzim

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santarém

Santiago do Cacém

Tavira

Torres Vedras

Trancoso

Trofa

Valongo

Viana do Alentejo

Vila do Bispo

Vila Nova de Famalicão

Vila Real de Sto António Nestes concelhos aplicam-se estas restrições: Limitação da circulação na via pública entre as 23h e as 5h;

Teletrabalho obrigatório quando as funções o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

Espectáculos culturais com os mesmos horários da restauração;

Comércio a retalho até às 21h

“O número de casos esta semana é superior ao da semana anterior, mas o valor do ritmo de transmissão — R(t) — é inferior”, destacou a governante. “Na semana passada tínhamos crescido mais de 50% face à semana anterior e esta semana crescemos 28% face à semana passada”. “Enquanto estivermos com um R(t) maior do que 1 vamos sempre aumentar o número de casos, mas o R(t) é hoje mais baixo do que na semana passada”, acrescentou.

Alerta: 30 concelhos Concelhos com 120 (ou 240, nos municípios de baixa densidade populacional) casos por 100 mil habitantes: Águeda

Alcoutim

Aljustrel

Amarante

Anadia

Cadaval

Caldas da Rainha

Castelo de Paiva

Estarreja

Fafe

Felgueiras

Guarda

Marco de Canaveses

Marinha Grande

Mogadouro

Montemor-o-Velho

Murtosa

Ourém

Ovar

Paços de Ferreira

Penafiel

Santa Maria da Feira

São João da Madeira

Serpa

Valpaços

Viana do Castelo

Vila do Conde

Vila Real

Vila Viçosa

Vizela

Para incentivar a testagem, o Governo aprovou esta quinta-feira um decreto que autoriza a venda de autotestes à covid-19 nos supermercados.

Na conferência de imprensa, Mariana Vieira da Silva salientou ainda que os internamentos e casos em cuidados intensivos estão a crescer, mas que “a situação está controlada do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde”.

No último mês, a pandemia de covid-19 em Portugal registou uma evolução significativa, com os casos e internamentos a subirem — durante este período, foram reportados mais de 58 mil novos casos (um aumento de 6,8% num mês). Em contrapartida, os óbitos estabilizaram, numa altura em que mais de 70% da população adulta está já vacinada com pelo menos uma dose.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que reportou mais casos no último mês (quase 32 mil), mas o Algarve registou o maior aumento percentual de infecções (24%). No mesmo período, o Norte — onde foi observado um aumento dos casos na ordem dos 4% — deixou também de ser a região do país com mais infectados acumulados desde o início da pandemia, um lugar ocupado agora por Lisboa e Vale do Tejo.

Entre 14 de Junho e 14 de Julho, houve um crescimento de 115% nos internamentos e de 122% nos cuidados intensivos. Porém, o limite traçado por vários especialistas de 245 camas ocupadas em cuidados intensivos em Portugal continental ainda não foi ultrapassado — na quarta-feira, havia 171 doentes com covid-19 em cuidados intensivos, o que corresponde a 69,7% do valor crítico definido.

Por outro lado, ao contrário do que aconteceu noutras vagas, a evolução destes números não se traduziu num aumento exponencial das mortes, com os óbitos por covid-19 a registarem apenas um ligeiro aumento de 0,8% no último mês.

A matriz de risco acompanhou esta evolução da pandemia, com Portugal a passar do quadrante laranja para o vermelho. Num mês, a incidência a 14 dias por cem mil habitantes aumentou de 83,4 para 346,5 em território continental e o índice de transmissibilidade — R(t) — passou de 1,10 para 1,15 no continente.