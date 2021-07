Mais calor até sábado: doze distritos do continente sob aviso amarelo

Doze distritos de Portugal continental estão a partir desta quinta-feira e até sábado sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora e Beja vão estar com aviso entre as 9h desta quinta-feira e as 18h de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Na sexta-feira, os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda juntam-se aos 12 distritos que estão esta quinta-feira sob aviso amarelo por causa do tempo quente.

Estes quatro distritos vão estar sob aviso amarelo entre as 10h de sexta-feira e as 18h de sábado.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente tempo quente com céu pouco nublado ou limpo e subida de temperatura, em especial no litoral Norte e Centro. Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo moderado a forte nas terras altas até final da manhã e a partir do final da tarde, soprando temporariamente de oeste/noroeste no litoral oeste durante a tarde.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 13 graus Celsius (em Bragança) e os 24 (em Portalegre). Quanto às máximas, a Guarda chega aos 29 e Santarém aos 39.

Todo o país em risco muito elevado de exposição aos raios UV

Todos os distritos de Portugal continental, o arquipélago da Madeira e as ilhas Terceira e São Miguel, nos Açores, apresentam esta quinta-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IPMA.

As ilhas do Faial (grupo central dos Açores) e Flores (grupo ocidental dos Açores) estão esta quinta-feira com risco elevado de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, “t-shirt”, guarda-sol, protector solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Risco máximo de incêndio em mais de 50 concelhos

Para além disso, mais de 50 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Leiria, Guarda, Bragança e Vila Real apresentam esta quinta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos do continente (18) em risco muito elevado e elevado de incêndio.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até segunda-feira.