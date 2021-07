Mais de 1,7 milhões de pessoas em risco de recuar no desconfinamento

Há 34 concelhos em alerta que podem juntar-se à lista de risco das autoridades de saúde a partir desta quinta-feira. No total, são mais de 1,7 milhões de pessoas que podem estar sujeitas a novas limitações e restrições à circulação, à semelhança das que se verificam em 60 concelhos de risco elevado e muito elevado. A decisão será tomada em Conselho de Ministros.

Dos 1,7 milhões de pessoas, a maioria (970 mil) está na região Norte, que, dos 34 concelhos em alerta desde a semana passada, conta 11. Na região Sul podem ser afectadas cerca de 158 mil pessoas em igual número de concelhos. Na zona Centro estão em alerta 12 concelhos, onde vivem 577 mil pessoas.

Quais são os concelhos em alerta? Foto Alcobaça Arouca Arraiolos Barcelos Batalha Benavente Caldas da Rainha Cantanhede Carregal do Sal Castro Marim Chaves Coimbra Elvas Espinho Figueira da Foz Gondomar Guimarães Leiria Lousada Maia Monchique Montemor-o-Novo Oliveira do Bairro Paredes Pedrógão Grande Peniche Porto de Mós Póvoa do Varzim Reguengos de Monsaraz Santiago do Cacém Tavira Valongo Vila do Bispo Vila Real de Santo António

Estes 34 concelhos, já em alerta desde a última avaliação regional, vão recuar se, no Conselho de Ministros desta quinta-feira, os dados semanais mostrarem novamente uma incidência acima dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Nas localidades onde essa condição se verificar, será imposto o dever de recolhimento obrigatório das 23h às 5h.

Medidas em vigor para os concelhos de risco muito elevado Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.

Restaurantes podem funcionar até às 22h30. Às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do número do número de pessoas por mesa mantém-se: máximo de 4 pessoas por mesa no interior e de 6 pessoas por mesa na esplanada;

Exigência de certificado digital ou teste negativo para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local;

Teletrabalho obrigatório quando as actividades o permitam;

Espectáculos culturais até às 22h30;

Casamentos e baptizados com 25 % da lotação;

Comércio a retalho alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados;

Comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21h00 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados;

Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;

Permissão de prática de actividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;

Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Nos concelhos de risco elevado e muito elevado também vigora, aos fins-de-semana e feriados, a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à covid-19 ou o certificado digital para aceder aos espaços interiores dos restaurantes.

Restrições nos concelhos de risco elevado Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.

Restaurantes podem funcionar até às 22h30. Às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do número do número de pessoas por mesa mantém-se: máximo de 6 pessoas por mesa no interior e de 10 pessoas por mesa na esplanada;

Exigência de certificado digital ou teste negativo para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local;

Teletrabalho obrigatório quando as actividades o permitam;

Espectáculos culturais até às 22h30;

Casamentos e baptizados com 50 % da lotação;

Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21h00;

Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

Permissão de prática de actividade física ao ar livre e em ginásios;

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direcção -Geral da Saúde (DGS);

Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Os dois concelhos do país mais populosos, Porto e Lisboa, estão na lista de “risco muito elevado”, a zona vermelha da pandemia. Estes 34 concelhos, porém, iriam para a zona amarela, a lista de concelhos de “risco elevado”, que tem um pacote de medidas menos restritivo. As medidas variam consoante a incidência. Por exemplo: na “zona vermelha”, o comércio a retalho e de prestação de serviços tem de encerrar obrigatoriamente às 15h30, podendo manter o horário normal (21h) nas zonas de menor risco. Também a lotação de casamentos e baptizados (25% nos concelhos de risco muito elevado) é duplicada (50%) nas localidades da “zona amarela”.

Na passada semana, após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou que a medida de limitação da circulação na via pública, diariamente, entre as 23h e as 5h, se mantinha em vigor para os concelhos em risco elevado e muito elevado. A cerca à Área Metropolitana de Lisboa, contudo, foi levantada.