“Não se pode pedir em Junho para se ter o OE totalmente executado”

No mês do arranque das negociações do OE2022, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, dá uma entrevista ao PÚBLICO e Rádio Renascença que ouvimos em excerto neste P24.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.