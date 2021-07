Governo à espera do raio-x dos peritos para decidir novas restrições

O executivo não sabe quando a pandemia atinge o pico de contágios e espera pela reunião do Infarmed, a 27 de Julho, para decidir tudo: novas medidas, calendário e eventual nova matriz. Até lá é vacinar e testar. Há mais 40 concelhos com restrições na ida aos restaurantes, na hora de recolher a casa e com teletrabalho obrigatório.