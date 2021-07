Governar em pandemia tem sido “duro”, mas Costa garante que Portugal vai ser o melhor a executar o PRR

Em Caminha, no discurso que encerrou o primeiro dia das jornadas dos socialistas, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro foi destacando as conquistas do Governo, que não adoptou uma “resposta autoritária” perante a crise pandémica. Ferro Rodrigues frisou que o certificado digital COVID deve fazer a diferença “entre os que têm e os que não têm a vacinação”.