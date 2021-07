Alberto João Jardim agraciado na 1.ª edição do prémio da Assembleia da Madeira

O antigo presidente do Governo da Madeira Alberto João Jardim venceu a 1.ª edição do Prémio Emanuel Rodrigues da Assembleia Legislativa Regional, numa cerimónia que contará com a presença do Presidente da República, foi anunciado nesta quinta-feira.

“O júri do Prémio Emanuel Rodrigues, galardão instituído pela Assembleia Legislativa da Madeira, seleccionou Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim como vencedor da primeira edição deste prémio”, lê-se na informação divulgada pelo Parlamento madeirense.

A distinção vai ser entregue no dia 19 de Julho, no Dia da Assembleia Legislativa da Madeira, que vai contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O júri é presidido pela vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e deputada do PSD Rubina Leal, José Júlio Fernandes e Madalena Nunes.

Rubina Leal, que é a principal mentora deste prémio, justifica a decisão argumentando que o antigo governante é uma “figura absolutamente incontornável na história da Região Autónoma da Madeira, na construção da autonomia” e um “reflexo na identidade regional”.

Ao vencedor do Prémio Emanuel Rodrigues é atribuído um valor monetário, tendo Alberto João Jardim decidido “entregar a totalidade desse valor a uma instituição que o júri considere pertinente”, adianta.

Este prémio visa homenagear o primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e “tem como objectivo distinguir cidadãos e/ou instituições que tenham efectuado trabalhos no âmbito académico, literário, histórico, científico, artístico ou jornalístico que relevem a importância da autonomia e da identidade regional”.

Nesta primeira edição, foram apresentadas oito propostas, por seis entidades, nomeadamente o Governo Regional da Madeira, a Universidade da Madeira, a Associação de Municípios da RAM, a Associação de Promoção da Madeira, a Delegação Regional da Madeira da Sociedade Portuguesa de Autores e a Direcção Regional do Sindicato dos Jornalistas.

“O mérito da acção desenvolvida pelos cidadãos e instituições propostas é inegável. É com satisfação, e com elevada responsabilidade, que os elementos do júri analisaram as propostas das seis entidades”, escreve Rubina Leal na nota.

A vice-presidente salienta que “a génese deste prémio é precisamente distinguir aqueles que se destacam na construção autonómica e que contribuem, de forma decisiva, para a afirmação da nossa entidade enquanto Região Autónoma”.

Por isso, considera ser “da mais elementar justiça atribuir a primeira edição deste galardão a Alberto João Jardim, o que engrandece, não apenas estas, como também as futuras edições do Prémio Emanuel Rodrigues”.