“Começa a ser altura de pensar na abertura das discotecas”

Há sinais positivos na evolução da pandemia, defende o coordenador da resposta para a área de Lisboa e Vale do Tejo. Duarte Cordeiro diz que, apesar de ainda não se saber quando será o pico desta vaga, está na altura de começar a pensar em abrir serviços fechados, como por exemplo as discotecas, associando o acesso à vacinação.

O Reino Unido já tem um dia da libertação que é o dia 19 deste mês. Portugal já tem um dia da libertação?

Não. Hoje temos alguns sinais positivos, apesar de estar a crescer o número de casos e de pessoas internadas em cuidados intensivos. Olho para a minha região [Lisboa e Vale do Tejo] e vejo um abrandamento na taxa de crescimento. Isso pode significar que estamos a aproximar-nos do pico na região de Lisboa. Se assim for, dificilmente vamos viver períodos tão difíceis como os que já vivemos este ano.