Ideias inovadoras em biotecnologia podem valer até sete mil euros

De uma parceria criada entre antigos alunos da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa (UCP) com a Amyris, surge pela primeira vez o Amyris Innovation Think Big Award, um prémio que promove a inovação em biotecnologia, através de um “produto ou serviço sustentável, inovador e com benefício para a sociedade em geral”.

Aberto a qualquer pessoa que queira participar, “o Amyris Innovation BIG Impact Award pretende distinguir ideias e projectos de base biotecnológica que desenvolvam produtos ou soluções inovadoras e sustentáveis em diferentes áreas (combater doenças raras e debilitantes, reduzir a pegada ambiental, a produção industrial segura e eficiente, energia limpa, entre outros), tendo potencial para terem um tremendo impacto positivo para a sociedade e para o planeta”, descreve um dos organizadores, Hugo Choupina.

Também Ana Leite Oliveira, co-organizadora e docente da Escola Superior de Biotecnologia da (UCP), refere que “o desafio é grande, mas em Portugal existe capacidade para responder positivamente com muitos e bons projectos”, lê-se em nota de imprensa.

Numa primeira fase, os participantes devem submeter um resumo completo da ideia a pôr em prática através da página oficial do 3.º Fórum de Inovação em Biotecnologia Fostering Smart Innovation Synergies, no qual serão anunciados os vencedores, a 9 de Outubro. Nas fases seguintes, os projectos serão elaborados e apresentados a um júri, que seleccionará os três vencedores.

Para as três melhores ideias do Amyris Innovation BIG Impact Award, os prémios serão monetários. O primeiro lugar receberá sete mil euros, enquanto o segundo e terceiro terão direito a dois mil e mil euros, respectivamente. As candidaturas estão abertas até 22 de Julho, através do formulário disponível na página oficial do evento.

