Um café em Gaza oferece aulas de reciclagem enquanto serve bebidas

Como modelo de reciclagem criativa num dos locais mais densamente povoados do mundo, um café da Faixa de Gaza está a servir uma dose saudável de ambientalismo, juntamente com o café matinal. O local à beira-mar faz parte da cooperativa Sea is Ours, um complexo construído com recurso a madeira reutilizada, garrafões de plástico, pneus e tijolos partidos pelo dramaturgo local Ali Mhana e um grupo de amigos.

“A minha mãe queria que me tornasse médico”, disse Mhana, cujo escritório tem a porta de um frigorífico e janelas que costumavam ser portas de máquinas de lavar roupa. “Não preciso de ser médico para humanos. Eu posso ser o médico do mar, um médico da comunidade que sofre de várias doenças.”

Foto Ibraheem Abu Mustafa

Foto Ibraheem Abu Mustafa

Vestido com um uniforme azul, Mhana pretende aliviar pelo menos algumas dessas condições através de actividades num local que também alberga uma biblioteca, teatro e espaços abertos para eventos onde jovens e idosos podem aprender sobre a conservação do ambiente.

“As calças de ganga tornaram-se vasos de plantas e uma ventoinha tornou-se num candeeiro”, disse Haneen Assamak, mãe de quatro filhos, depois de aprender como as coisas que costumava deitar fora podem ser reutilizadas.

“Plantamos em frascos vazios e as garrafas foram enchidas com areia e luzes”, disse Assamak, que agora tem um canto em casa onde recolhe objectos que são trazidos por Mhana para reciclagem.

Fotogaleria

“Para mim, isto é felicidade”, disse à Reuters, sentada numa cadeira colorida feita de pneus de automóvel.

Segundo Mhana, as crianças que visitam o local, cedido pelo município de Gaza, compreenderam instintivamente a necessidade de proteger o ambiente.

“A receita vem delas. Quando pergunto o que podemos fazer para cuidar do mar, dizem que podemos fazer uma campanha de limpeza, segurar cartazes e falar com as pessoas”, disse à Reuters.

Foto Ibraheem Abu Mustafa

Para além de levarem outros materiais para reciclagem em vez de pagarem, os clientes que procuram alugar um espaço aberto para um evento podem também oferecer uma hora do seu tempo para ajudar a recolher o lixo na praia.

Um funcionário da Autoridade de Qualidade Ambiental de Gaza disse que 2000 toneladas de resíduos sólidos são recolhidas diariamente na Faixa de Gaza. Mais de metade vem de casas e milhares de palestinos ganham dinheiro a vender material a fábricas de reciclagem.