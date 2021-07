A Magnum dá uma ideia: vamos fugir?

Escapar à doença, escapar à pobreza, escapar à rotina, ao tédio, ao medo. Passado mais de um ano desde o início da pandemia de covid-19, entre avanços e retrocessos virais e civilizacionais, quem não pensa em escapar, em fugir em direcção a uma outra realidade mais sã e mais livre do que aquela em que vivemos?

Porque sabe que, no fundo, todos queremos escapar, mesmo que não saibamos para onde, a Magnum Photos pediu aos fotógrafos da histórica cooperativa fotográfica que escolhessem uma imagem de sua autoria, sob o mote Way of Escape, e que escrevessem sobre o tema. O resultado é um conjunto de mais de 90 fotografias, disponíveis para visualização e venda no site do evento online The Magnum Square Print Sale, que termina a 18 de Julho.

"Esta selecção de imagens surge num momento em que muitos já estiveram em confinamento ou foram impedidos de viajar durante longos períodos devido à pandemia", refere a organização, em comunicado dirigido ao P3. "Para muitos fotógrafos da Magnum, realizar um projecto é sinónimo de quebrar a rotina, deixar tudo e perseguir uma história. Este tema, Way of Escape, permite que os fotógrafos partilhem histórias de viagem, de busca de um objecto externo ou de encontro com respostas internas."