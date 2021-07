As razões que a razão não entende

Não obstante as explicações dadas pelos promotores da reforma da estrutura superior das Forças Armadas, não foi possível perceber o que a justifica e o que visa. Nomeadamente, porque se pretende alargar e aprofundar as atribuições do CEMGFA, como comandante operacional, quando as circunstâncias em que isso se justificaria — operações conjuntas — não são antecipáveis no contexto de segurança nacional previsível. Aliás, mesmo para as intervenções no exterior, caso em que as forças passam para o âmbito do CEMGFA, desde o 25 de abril, apenas a realizada na República da Guiné-Bissau em 1998 teve a configuração de operação conjunta. Um único caso em 47 anos.