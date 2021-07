A geração menos bem preparada de sempre!

Pouca gente o notou, mas na semana passada o Ministério da Educação (ME) revogou [1] os Programas e Metas Curriculares de Matemática, assim como os mesmos documentos de todas as disciplinas, do 1.º ao 12.º ano, deixando para a lecionação, já do próximo ano letivo, apenas o conjunto de documentos designados por Aprendizagens Essenciais (AE), publicados em 2018, demasiado vagos e pouco rigorosos, e que dependiam objetivamente dos que anulou.