Segunda Circular fechada ao trânsito durante esta noite a partir das 21h

A partir das 21h desta quinta-feira até às 6h de dia 16 de Julho o trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, estará fechado para reparação do pavimento rodoviário e junta de dilatação do Viaduto do Campo Grande.

O anúncio foi feito durante a manhã desta quinta-feira, através das redes sociais da Câmara Municipal, que anunciam que o corte será no sentido Sul/Norte (Benfica-Aeroporto), “entre o ramo de saída para o Campo Grande e o ramo de entrada do Campo Grande e da Rua Odette de Saint-Maurice”.

As intervenções na Segunda Circular, um eixo com 10 km e um tráfego diário de 110 mil carros, tiveram início a 31 de Agosto de 2020 e uma duração prevista de dez meses.

De acordo com a página da autarquia, o investimento de mais de quatro milhões de euros numa das “vias estruturantes mais importantes” tem como objectivo “melhorar a segurança, e as condições de circulação” na cidade.