Todos ficamos a ganhar se soubermos aproveitar o tempo e a experiência dos mais velhos

Tirar os mais velhos das suas zonas de conforto e criar momentos em que se sintam valorizados. Foram essas as ideias que fizeram nascer o projecto A Avó Veio Trabalhar, em 2014, que hoje conta com mais de 70 idosas, que, com “o know-how relacionado com os lavores domésticos, que funde o design com a mestria das avós”, criam várias peças e colecções, vendidas a empresas e a clientes particulares.