Quinta do Vesúvio: Douro mais autêntico do que este não há

Depois de chegar de carro ao lugar da Senhora da Ribeira, situado na margem sul do rio Douro, junto a Arnelos, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, o acesso à Quinta do Vesúvio faz-se por barco. A travessia do Marão – hoje muito facilitada pelo túnel – tinha acabado de nos mostrar o recorte das montanhas para este e a linha de socalcos que caem em escadinha nos declives, mas faltava esta proximidade com o rio para ficar completa a imersão no lugar único que é o Douro Vinhateiro.