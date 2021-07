Confederação do Comércio ajuda Nickel a vender serviços financeiros em lojas de rua

A instituição de pagamentos do grupo BNP Paribas já tem autorização para operar em Portugal. Como em França, a aposta é nos canais digital e físico.

Numa altura em que grandes bancos a operar em Portugal estão a reduzir a sua presença na rua, com o encerramento de agências bancárias, há uma instituição a apostar precisamente na relação de proximidade com os clientes. É o caso da Nickel, instituição do grupo BNP Paribas, já autorizada operar em Portugal, que pretende comercializar serviços financeiros associados a uma conta de pagamentos, através de meios digitais e a partir de pequenas lojas de rua, como tabacarias ou similares.