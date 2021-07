Roma e FC Porto anunciam jogo particular no Algarve

“Dragões” defrontam equipa de José Mourinho a 28 de Julho, no Parchal, três dias depois do compromisso com o campeão francês, Lille.

O FC Porto e os italianos da AS Roma, equipa treinada por José Mourinho - e que contratou o guarda-redes português Rui Patrício -, vão defrontar-se, a 28 de Julho, em jogo particular, no Algarve, anunciaram esta quinta-feira os dois clubes.

“Há um novo compromisso na agenda da pré-época da Roma! Os “giallorossi” defrontam o FC Porto a 28 de Julho, às 20 horas locais. O jogo disputa-se em Portugal”, refere o clube italiano no site oficial.

O jogo com os italianos foi anunciado por ambos os clubes, com os “dragões” a informarem que o compromisso será no Estádio da Bela Vista, no Parchal, no Algarve, três dias depois do compromisso com os franceses do Lille, no Estádio do Algarve, às 19h45.

O treinador português José Mourinho foi anunciado a 5 de Maio como o novo treinador dos romanos, sucedendo no cargo a Paulo Fonseca, que na última época terminou a Série A no sétimo lugar.