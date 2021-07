Quinta, na TV: Mulherzinhas numa Amesterdão em Chamas, com dramas históricos e maratonistas à mistura

CINEMA

Blackhat: Ameaça na Rede

Hollywood, 17h50

Nicholas Hathaway, condenado por crime informático, recebe uma proposta tentadora das autoridades: se colaborar nas investigações e enfrentar um poderoso hacker que ameaça os sistemas de segurança do planeta, a sua pena será comutada. Mas esta oportunidade vai sugá-lo para um jogo de poder entre governos e uma rede internacional de cibercrime. Com realização de Michael Mann e argumento de Morgan Davis Foehl, este thriller de acção é interpretado por Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei e Wang Leehom, entre outros.

Mulherzinhas

TVCine Top, 19h20

Quando o marido parte para a Guerra Civil, Marmee fica com as quatro filhas. Ela e a tia March vão acompanhá-las na entrada para a vida adulta, numa das épocas mais complexas dos EUA. O romance de Louisa May Alcott é adaptado por Greta Gerwig (Lady Bird), com interpretações de Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel, Chris Cooper e Meryl Streep. Nomeado para seis Óscares, ganhou um, pelo guarda-roupa.

Em Parte Incerta

Fox Movies, 00h55

Nick e Amy (Ben Affleck e Rosamund Pike, respectivamente) são um jovem casal com a vida pela frente. Recentemente mudados para o Missouri (EUA), onde ele abriu um bar com Margot, a irmã, eles aparentam ser o casal perfeito. Porém, no dia em que celebram cinco anos de casamento, ela desaparece sem deixar rasto. Sem qualquer explicação sobre o paradeiro da mulher, ele torna-se suspeito de crime. Sob a pressão das investigações policiais e o escrutínio da opinião pública, a relação que todos julgavam perfeita começa a mostrar as suas fraquezas. Contudo, apesar de evasivo e pouco emocional nos interrogatórios, e mesmo após a descoberta de um diário comprometedor, Nick continua a declarar-se inocente. Com a irmã firmemente a apoiá-lo, ele não se deixa intimidar pelas evidências ou pela enorme desconfiança que recai sobre si. Mas, se não foi ele o responsável pelo desaparecimento de Amy, quem terá sido? Um thriller psicológico assinado por David Fincher (Clube de Combate, A Rede Social), que adapta o best-seller homónimo de Gillian Flynn, também responsável pelo argumento.

SÉRIES

Amsterdão em Chamas

RTP2, 22h01

Estreia desta série holandesa de sete episódios que, embora baseada em acontecimentos históricos, serve como prequela original às histórias de detectives de A.C. Baantjer, um escritor holandês famoso pelos seus policiais. A acção decorre em Amesterdão, como o título indica, nos anos 1980. Aqui, unem-se dois detectives improváveis, Cox e Montijn. O seu primeiro caso em que trabalham juntos envolve os planos para atacar a coroação da Princesa Beatrix.

El Cid

Amazon Prime Video, streaming

Estreia da segunda temporada de El Cid, um drama de acção histórico espanhol sobre Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid” (Ruy, na série), o cavaleiro e guerreiro castelhano do século XI. A segunda temporada de El Cid começa após a morte do Rei Fernando. Os seus filhos são agora os Reis de Castela, Leão e Galiza, respectivamente, e Ruy é finalmente confirmado como cavaleiro. Infelizmente, terá de tomar decisões difíceis, entre a sua cabeça e o coração.. A esta temporada promete batalhas, amor, intrigas políticas e lutas de poder, traição e morte.

DOCUMENTÁRIOS

Francisco Lázaro - Mais Longe Mais Depressa

RTP2, 20h28

Estreia deste documentário sobre a vida do maratonista Francisco Lázaro, que desmaiou dramaticamente a 15 de Julho de 1912, precisamente durante a prova da Maratona, e veio a morrer horas depois. Lázaro fez parte da primeira equipa olímpica portuguesa, que participou nos Jogos Olímpicos desse ano, em Estocolmo, na Suécia.

Centro de Dia

RTP2, 22h58

Estreia. Realizado por Fernando Lino, este é um documentário que se centra na vida quotidiana do Centro de Dia de Sandim, Vila Nova de Gaia. Filmado entre Outubro de 2012 e Março de 2013, nos meses com as piores taxas de desemprego desde o fim da ditadura, o tema é a crise económica. Passamos tempo com antigos militares da guerra do Ultramar, agricultores e donas de casa reformadas. Ao mesmo tempo, assistimos aos preparativos para o baile de Carnaval.