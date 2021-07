Alexander Kluge, ou o cinema como caleidoscópio de sentimentos

Casa do Cinema Manoel de Oliveira apresenta a maior retrospectiva em Portugal do cineasta alemão, que inclui uma exposição e um filme inéditos e a edição de um catálogo.

Entra-se em Alexander Kluge: Política dos Sentimentos como numa igreja recheada de vitrais da cultura contemporânea, o mesmo é dizer, de ecrãs multimédia. A imagem é de Vincent Pauvel, o crítico francês e co-curador, com António Preto, da exposição que esta quinta-feira abre ao público na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, no Porto.