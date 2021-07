Tudo sobre o meu cinema

Um “bombom” de meia hora que funciona como um “pequeno catálogo portátil” dos temas e formas do cinema de Almodóvar.

O apartamento? Parece-se com (ou será?) a casa de Antonio Banderas em Dor e Glória, que a bem dizer já era, mesmo que não o fosse, a casa do próprio Pedro Almodóvar. Só que, claro, é um cenário — e Pedro não se coíbe de o sublinhar, revelando como todo aquele sumptuoso décor de bom gosto vistoso é uma simples fachada erigida entre paredes de betão cinzento e frio e iluminada por holofotes, com uma varanda que não dá para lado nenhum.