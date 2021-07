Sobreviventes de covid-19: metade fica com marcas e nem os mais novos escapam ilesos

O estudo publicado esta quinta-feira na The Lancet analisou os dados de mais de 70 mil pessoas que foram hospitalizadas com covid-19 e conclui que um em cada dois desses doentes desenvolve, pelo menos, um problema de saúde. As marcas mais comuns deixadas pela doença são problemas renais e respiratórios, mas também há registo de danos cardiovasculares, neurológicos, gastrointestinais e hepáticas. Os autores avisam que, além da mortalidade que tem sido muito estudada, é preciso e é urgente olhar para as sequelas nos sobreviventes desta pandemia, até porque uma grande parte destas pessoas que ficam com problemas graves de saúde são ainda jovens e fazem parte da população activa.