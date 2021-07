Estudante de 18 anos será a pessoa mais nova a ir ao espaço no voo inaugural da Blue Origin

Oliver Daemen, filho de um multimilionário, vai juntar-se à pioneira da aviação norte-americana Wally Funk, de 82 anos, que será a pessoa mais velha no espaço e que na década de 60 foi rejeitada para o programa de astronautas por ser mulher.

Um estudante holandês de 18 anos irá ser a pessoa mais nova no espaço ao embarcar na terça-feira com o magnata norte-americano Jeff Bezos no voo inaugural da Blue Origin, anunciou esta quinta-feira a empresa aeroespacial.

Oliver Daemen, filho de um multimilionário, vai juntar-se ainda ao irmão de Jeff Bezos, Mark, e à pioneira da aviação norte-americana Wally Funk, de 82 anos, que será a pessoa mais velha no espaço e que na década de 60 foi rejeitada para o programa de astronautas por ser mulher.

O quarto lugar da viagem espacial, a primeira da Blue Origin, fundada por Bezos, estava inicialmente reservado a quem pagasse mais pelo bilhete colocado a leilão, sem fins lucrativos.

Contudo, o “vencedor”, que pagou 28 milhões de dólares (23,7 milhões de euros), desistiu devido “problemas de agenda”, tendo a Blue Origin cedido o lugar ao pai de Oliver, a segunda pessoa que mais dinheiro deu pelo bilhete e que ofereceu a viagem ao filho, que detém uma licença de piloto privado e é fascinado pelo espaço, Lua e foguetões desde os 4 anos.

O voo deverá durar 11 minutos, permitindo aos passageiros “flutuarem” em ambiente de microgravidade e observarem a curvatura do espaço, e irá ocorrer no dia em que se completam 52 anos sobre a chegada dos norte-americanos (e dos dois primeiros humanos) à superfície da Lua.

No domingo, o multimilionário Richard Branson concluiu o primeiro voo espacial da Virgin Gallactic, empresa que fundou.