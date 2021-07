Programa de Matemática muda pela sexta vez em 30 anos

A mudança no programa de Matemática do ensino básico que o Governo está a ultimar será a sexta grande reforma no currículo da disciplina em cerca de três décadas (fora os pequenos ajustes). Houve mais mudanças nos últimos 15 anos do que nos 15 anteriores. Nesse período, o percurso nacional nos estudos internacionais da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) melhorou e esses resultados ajudaram a moldar as políticas dos sucessivos governos. Os dados mais recentes dão sinais contraditórios.