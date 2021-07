Devia haver “majoração de pensões” para idosos que fiquem em casa em vez de irem para lares

“Há uma ideia predominante em Portugal que é perigosa”, a de que “a assistência às pessoas mais velhas se faz sobretudo através das instituições, quando mais de 90% da população portuguesa mais velha envelhece em casa”, diz António Fonseca, psicólogo e consultor da Fundação Gulbenkian para a questão do envelhecimento saudável e activo. No livro “Ageing in place – Envelhecimento em casa e na comunidade”, que acaba de lançar, o investigador da Universidade Católica do Porto sublinha que temos que deixar de olhar para os lares de idosos como a única resposta possível no envelhecimento, ainda que continue a ser necessária em situações de grande dependência. “Podia pensar-se num sistema em que houvesse majoração da pensão em função da permanência no local da residência, para incentivarmos as pessoas a ficarem em casa”, propõe.