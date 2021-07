Há 4153 novos casos de covid-19 em Portugal e mais nove mortes

O país registou, nesta terça-feira, nove mortes por covid-19 e 4153 novos casos de infecção, de acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde divulgados esta quarta-feira. É o maior aumento de casos desde 10 de Fevereiro, quando foram registados 4387.

Desde o início da pandemia, o país soma, no total, 916.559 casos confirmados e 17.182 mortes​. Há a reportar mais 2235 casos recuperados da infecção, num total de 852 269 pessoas que conseguiram recuperar da doença desde o início da pandemia.

Há menos oito pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 734 pacientes hospitalizados com covid-19. Nos cuidados intensivos há mais 10 pacientes internados, totalizando 171 pessoas nestas unidades hospitalares.

Das nove mortes registadas, sete foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e as outras duas foram registadas na região Centro do país.

Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 1928 novos casos em 24 horas, o maior registo diário na região desde o dia 10 de Fevereiro (quando se registaram 2192 novos casos).

A região Norte registou 1305 infecções, seguindo-se o Algarve (441), o Centro (316) e o Alentejo (102). Na Região Autónoma da Madeira foram verificadas 19 infecções e 42 nos Açores.

Relativamente aos valores da matriz de risco que guia o desconfinamento, Portugal continua na “zona vermelha”. O R(t) – índice de transmissibilidade – é de 1,14 a nível nacional, e para 1,15 no território continental. No último balanço o R(t) era de 1,16 a nível nacional e no continente

A incidência a nível nacional é agora de 336,3 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias (na actualização anterior era de 315,6). Se considerarmos só os registos do continente, a incidência situa-se, actualmente, em 346,5 (antes era de 325,2). A matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.