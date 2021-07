Nuno Melo marcou terreno para a disputa da liderança do CDS

Adolfo Mesquita Nunes diz que as palavras do eurodeputado constituem “uma defesa da honra de muitos” que no partido “deram o litro para haver uma alternativa não socialista em Portugal”.

Começa a desenhar-se com contornos mais nítidos a candidatura à liderança do CDS que Nuno Melo admitiu em Janeiro, em entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença. O eurodeputado e líder da distrital de Braga do partido estará a ponderar avançar no próximo congresso do partido, em princípio no início de 2022. O tom que emprestou ao discurso no jantar de segunda-feira, nas jornadas parlamentares do CDS, não deixa margem para dúvidas a outros dirigentes e militantes que têm criticado a direcção. Nuno Melo insurgiu-se contra “o entrincheiramento directivo, de quem, mandando, ataca os seus”.