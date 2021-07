Constitucional dá razão ao Governo nos apoios sociais, mas ressalva os efeitos já produzidos

O Tribunal Constitucional (TC) deu razão ao primeiro-ministro: os apoios sociais que representaram um aumento de despesa em relação ao Orçamento do Estado, aprovados por coligação negativa no Parlamento e promulgados pelo Presidente da República, são inconstitucionais por violação da norma-travão que impede o parlamento de aumentar a despesa prevista no Orçamento do Estado.

A decisão foi tomada esta quarta-feira, em plenário do TC cujo acórdão contém, contudo, uma cláusula de salvaguarda dos efeitos produzidos até à publicação do acórdão em Diário da República pelas normas que declarou inconstitucionais. O tribunal justifica esta opção com “motivos de segurança jurídica e de equidade”. A decisão, que apesar disso não deu razão na totalidade ao pedido do primeiro-ministro feito a 31 de Março, “foi aprovada por unanimidade” .

Em causa estavam três tipos de medidas: o apoio aos pais devido à suspensão das aulas presenciais, um apoio excepcional à família e apoios sociais extraordinários aos trabalhadores independentes e empresários em nome individual. Só estes últimos ainda estão em vigor, mas o Governo já garantiu que eles não vão deixar de ser pagos, uma vez que o decreto-lei que os regulamentou “está e vai continuar em vigor”.

“Os apoios sociais [declarados inconstitucionais] já tinham sido consagrados pelo próprio Governo em decreto-lei, os quais estão e continuarão a estar em vigor”, assegurou Tiago Antunes, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro em conferência de imprensa. O governante quis deixar claro que o que estava em causa no recurso de António Costa para o TC "não era uma questão financeira, mas o modelo de governação previsto na Constituição”.

Por outras palavras: “Quem governa é o Governo, a Assembleia da República não se substitui ao Governo, a Constituição não permite o governo de Assembleia”, afirmou Tiago Antunes. E neste contexto, sublinhou: “A norma-travão é um elemento-chave do sistema político”, até “para viabilizar os governos minoritários”, e “é um efectivo travão à perturbação da acção governativa”.

O líder do PSD, partido proponente das leis agora “chumbadas” pelo TC, não se mostrou surpreendido com a decisão. “A probabilidade de ser inconstitucional era razoável”, afirmou Rui Rio aos jornalistas, reconhecendo que “o Governo ganhou juridicamente”, mas não a nível político, porque “quem sai prejudicado são os portugueses”.