À procura do amor? Os trilhos da serra de Sintra podem tornar-se o início de uma história

Para os descomprometidos à procura de reencontrar o amor, o último ano pode parecer uma enorme maré de azar. Mas nem só de bares, discotecas e restaurantes se fazem os encontros a dois. Para quem gosta de caminhadas, e de escapar à cidade para se refugiar na Natureza, talvez a serra de Sintra seja o cenário ideal para conhecer novas pessoas.

No próximo sábado, a 17 de Julho, acontece a segunda edição do Dating Walk. Desta vez, um passeio pedestre na serra de Sintra, organizado pela Speed Party, que se dedica a criar oportunidades para que pessoas descomprometidas se conheçam “cara a cara”, num ambiente “seguro, divertido e descontraído”.

No final de uma caminhada de nove quilómetros, os participantes chegarão ao alto da Pedra Amarela e do Monte do Silêncio, com vista sobre a encosta sul do Tejo.

Esta é uma experiência para “pessoas descomprometidas, amantes da Natureza e que gostam de conhecer pessoas novas”. O passeio começa às 15h na barragem do Rio da Mula na serra de Sintra e tem um preço de 22,50 euros. A organização diz garantir “um bom balanço entre o número de homens e mulheres”, sendo o evento pensado para que se possam formar pares entre os dois géneros.

No final do mês, a 24 e 31 de Julho, estão também agendados dois Speed Dating Virtual, onde solteiros, divorciados ou separados podem participar online, a partir de suas casas.

A reserva para o Dating Walk na serra de Sintra pode ser feita aqui.