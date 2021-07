Taliban conquistam terreno e financiamento com captura de postos fronteiriços

Insurgentes assumiram controlo da passagem de Vish, um dos mais movimentados pontos de entrada no Afeganistão, na fronteira com o Paquistão. Na província de Faryab, a norte do país, os taliban terão executado 22 soldados afegãos aparentemente desarmados.

Os taliban continuam a conquistar território no Afeganistão e nesta quarta-feira assumiram o controlo de um importante posto na fronteira com o Paquistão, alcançando assim um objectivo-chave na sua estratégia de avanço rápido. Os insurgentes retiraram a bandeira do Governo afegão do Portão da Amizade, na fronteira entre a cidade paquistanesa de Chaman e a cidade afegã de Vish.