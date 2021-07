Taliban capturam importante posto na fronteira com o Paquistão

Os taliban declararam esta quarta-feira que assumiram o controlo de um importante posto na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, horas depois de o exército afegão que controlava a passagem fronteiriça se ter rendido aos insurgentes.

O porta-voz dos taliban, Zabihullah Mujahid, afirmou no Twitter que “uma importante cidade fronteiriça chamada Vish, no distrito de Boldak, na província de Kandahar, foi capturada pelos mujahedin​”.

“A alfândega e a importante estrada que liga Boldak a Chaman (no Paquistão) também está agora sob o controlo dos mujahedin​”, declarou Mujahid, acrescentando que “o Emirado Islâmico garante aos residentes e empresários da cidade que a segurança será mantida.”

“Garantimos aos comerciantes e viajantes de Vish que após um acordo com o lado paquistanês, a movimentação e transferência de bens ao longo da estrada voltarão ao normal. Não precisam de se preocupar”, acrescentou Mujahid. Até agora não houve qualquer reacção do lado paquistanês.

Por sua vez, o Ministério da Defesa afegão indicou, também através da sua sua conta no Twitter, que as forças de segurança mataram mais de 190 suspeitos de pertencerem aos taliban e feriram mais de 150 no âmbito das operações realizadas nas últimas 24 horas em várias províncias do país.

A violência tem aumentado no Afeganistão nos últimos meses, com os taliban a alcançarem importantes avanços territoriais, numa altura em que forças militares estrangeiras estão em plena retirada.

No final da semana passada, os taliban reclamaram o controlo de 85 por cento do território do Afeganistão, número que as autoridades de Cabul consideram exagerado e um mero exercício de propaganda.

Ainda assim, Shafiqullah Attai, presidente da Câmara de Comércio e Investimento do Afeganistão, admitiu que os taliban assumiram nas últimas semanas o controlo de Islam Qala e Turghundi, na província de Herat, ShirKhan Bandar, em Kunduz, e do posto fronteiriço de Abu Naser Farahi, na província de Farah.

Os taliban têm vindo a conquistar rapidamente vários postos fronteiriços com a clara intenção de desviar para os seus cofres as receitas alfandegárias. "Não temos dados exactos sobre o volume de comércio e trânsito realizado a partir desses postos, já que a receita começou a ir para os taliban”, disse Attai à Reuters.