EUA acusam quatro iranianos de tentar sequestrar jornalista crítica de Teerão

Quatro iranianos, supostamente agentes secretos ao serviço de Teerão, foram acusados nos Estados Unidos de conspiração para sequestrar uma jornalista e activista de direitos humanos, crítica do regime iraniano, de acordo com um processo aberto na terça-feira pelo Departamento de Justiça norte-americano.

Nos últimos anos, oficiais dos serviços secretos iranianos enganaram vários activistas para que viajassem para destinos onde acabaram por ser raptados e enviados de volta para o Irão, relataram as autoridades dos EUA.

Embora a acusação não identifique o alvo da operação, a Reuters confirmou ser a jornalista iraniano-americana Masih Alinejad, que colabora em assuntos de direitos humanos no Irão para o serviço em farsi da Voz da América, financiada pelo governo dos EUA.

Solicitado pela Reuters para confirmar se Alinejad era o alvo da conspiração, o Departamento de Justiça declinou comentar. Mas Alinejad, contactada por telefone pela Reuters depois de a acusação ser conhecida, disse estar em estado de choque, revelando que tem colaborado com o FBI desde que a agência a abordou, há oito meses, e lhe mostrou fotos tiradas pelos conspiradores.

“Mostraram-me o quanto a República Islâmica se tinha aproximado de mim”, disse.

Os quatro iranianos contrataram investigadores privados sob falsos pretextos para vigiar a jornalista em Brooklyn, onde reside, com o objectivo de elaborar um plano para sequestrá-la, segundo afirmaram os procuradores. Aos investigadores foi dito que a jornalista era uma pessoa que fugira do Dubai para evitar o pagamento de uma dívida.

Os réus planearam “levar a vítima à força para o Irão, onde o seu destino seria incerto, na melhor das hipóteses”, disse Audrey Strauss, procuradora federal do Distrito Sul de Nova Iorque, acrescentando que os agentes iranianos pesquisaram formas de tirar a jornalista de Nova Iorque numa lancha de alta velocidade com destino a Caracas, Venezuela.

O Irão dirigiu a operação contra a jornalista com “a intenção de atrair uma cidadã norte-americana para o Irão como retaliação pela sua liberdade de expressão”, disse o director-adjunto da divisão de contra-espionagem do FBI, Alan E. Kohler Jr.

Em 2019, agentes secretos iranianos atraíram Ruhollah Zam, um jornalista que residia em França, para fora do país, capturando-o e levando-o à força para o Irão, onde foi depois executado sob a acusação de sedição, disseram ainda os procuradores nova-iorquinos.

Alinejad afirmou que atraiu a ira do Irão ao mostrar as mulheres que protestavam contra as leis que exigiam o uso do véu islâmico, bem como os relatos que escreveu sobre os iranianos mortos nas manifestações de 2019. A jornalista revelou que agentes iranianos tentaram várias vezes atraí-la para a Turquia, ora com ameaças ora com promessas de um encontro com a sua família.

O FBI avisou Alinejad no início do ano de que o Irão estava a planear o seu sequestro, alojando a jornalista e o seu marido em várias casas seguras enquanto investigava o caso.

“Não consigo acreditar que nem mesmo na América estou segura”, desabafou.