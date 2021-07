Um bloqueio de 60 anos que com a pandemia se tornou “desumano”

Enquanto uma congressista democrata pede a Joe Biden uma intervenção militar dos EUA em Cuba, Alberto Fernández e Lula da Silva pedem o fim do bloqueio económico.

Um grande protesto em Cuba, com milhares de pessoas na rua, bastou para se voltar a ouvir pedidos de intervenção militar norte-americana em Cuba para levar a liberdade ao povo cubano. Ao mesmo tempo que outras vozes lembravam que a grave crise que levou as pessoas a protestar é consequência de um bloqueio económico de seis décadas que se tornou “desumano” com a pandemia.