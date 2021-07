O naufrágio dos sonhadores

Sobre a canção Pátria e vida e as últimas manifestações em Cuba.

Quando vi milhares de cidadãos cubanos a saírem às ruas, no meio da manhã do passado domingo, 11 de Julho, em mais de trinta cidades do país e, também, na sua diáspora, de Miami à Madrid, o primeiro reflexo que tive foi pensar na minha filha e nos meus dois netos que vivem na cidade de Havana.