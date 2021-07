A Lisboa de Moedas terá um seguro de saúde e transportes grátis para idosos com dificuldades económicas

A inovação e a cultura são os pilares da nova cidade que Carlos Moedas projecta para Lisboa, que quer ainda devolver rendimentos os lisboetas. E inclui também enterrar a partes da linha de comboio entre Algés e o Cais do Sodré para unir o rio e a cidade.

Se Carlos Moedas for eleito presidente da Câmara de Lisboa, o candidato da coligação Novos Tempos (PSD, CDS, PPM, MPT e Aliança) diz querer fazer logo cumprir as suas promessas. “Se eu fosse outro prometia a medida para 2025.” A tirada havia de sair a meio do seu discurso e foi direitinha na direcção a Fernando Medina e à medida mais concreta que apresentou na sua cerimónia de recandidatura: creches totalmente gratuitas para a classe média em 2025, final de mandato.