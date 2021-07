Prontos para férias? Especialistas deixam alguns conselhos para os dias de descanso

Os dias quentes chegaram e, com eles, as férias de muita gente. E também algumas dúvidas, como em relação aos cuidados a ter com a pele, como prevenir e tratar escaldões ou mesmo o que levar para comer e beber na praia. A health coach Ana Rita Faria, a dermatologista Leonor Girão e a especialista em medicina geral e familiar Mafalda Brito Salvador deixaram alguns conselhos, em mais uma edição da Conversa Ímpar, esta quarta-feira. Muita hidratação e equilíbrio em tudo foram as mensagens-chave das especialistas para os dias de descanso.