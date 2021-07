Freira ensina a cuidar da pele. E torna-se viral no TikTok

Chama-se Claudette Powell, tem 55 anos e é um sucesso no TikTok, com mais de 40 mil seguidores. A freira norte-americana de Mendham, New Jersey, usou aquela rede social para partilhar a sua rotina de cuidados de pele, depois de centenas de comentários sobre o facto de parecer mais nova do que é, e o resultado tornou-se viral. O seu segredo? Não apanhar sol desde os seus 30 anos.

“Sou uma freira episcopal, mas antes de entrar no convento, trabalhei em Hollywood”, lê-se na biografia de TikTok de Claudette Powell. Mais concretamente, passou pela Paramount Pictures, como coordenadora de tráfego de dados, e na Imax, no departamento de Marketing e Publicidade. Mas não foi nem a vida perto das estrelas nem o seu caminho celestial que fascinaram os seguidores. “Pensei que as pessoas me iriam fazer perguntas sobre transubstanciação e canto gregoriano, mas as senhoras querem dicas para [ter] pele de freira”, escreveu na descrição do vídeo, publicado há quatro dias e com cerca de 40 mil gostos.

@nunsenseforthepeople I thought people would be asking questions about transubstantiation and Gregorian chant, but the ladies want the nunly skincare tips. ##nunsoftiktok ? original sound - Claudette Powell

Nos vídeos anteriores, publicados pela irmã Claudette, sobre temas relacionados com a fé e curiosidades sobre o facto de ser freira, multiplicavam-se os comentários sobre a sua idade e os utilizadores pediam-lhe que partilhasse a sua rotina. Claudette começa por admitir que não tem propriamente cuidados com a pele pele, mas nota um facto que terá certamente influência no seu aspecto mais jovem: “Acho que tenho menos rugas do que algumas pessoas da minha idade porque não apanho sol”.

Desde o final dos anos 1990, a freira evita a exposição solar por, explica, lhe causar dores de cabeça. Se tiver mesmo de se submeter aos raios solares, usa um guarda-sol, o que ainda acentua o ar de “uma excêntrica Mary Poppins”, como descreve, com humor, a sua aparência.

E como, antes de ser freira, Claudette Powell também trabalhou em fotografia (nas agências Ignition Print, Pulse Advertising e Faction Creative), também deixou algumas dicas a quem a segue para melhorar o aspecto das imagens que se publicam. Para fotografar, a freira aconselha a que se escolha um sítio que tenha tanto “boa luz”, como “luz fraca”. “A luz fraca é a melhor amiga de uma rapariga”, disse. “Pareço fantástica na escuridão”, escreveu na legenda do vídeo.

Quanto aos produtos que usa na sua pele, não são séruns, tónicos ou cremes ultra especiais, mas sim “coisas de bebé”. “Nunca usei produtos de beleza porque acho que são uma fraude e sou muito forreta. Já era muito forreta ainda antes de me tornar freira”, confessa.

Claudette explica ainda​ que tem a pele muito sensível e é alérgica a “quase tudo na Terra”. Lava a pele uma vez por dia e usa um champô e gel de banho de aveia, que compra na “secção de bebé”.

O vídeo termina com o recapitular dos três conselhos mais importantes: “Andem com um guarda-sol, filmem com luz fraca e usem coisas de bebé na vossa pele”. A caixa de comentários está repleta de elogios e de expressões de espanto quanto à idade da freira. “Beleza natural”, elogia um utilizador do TikTok. Outro brinca: “É o que se chama não ter marido e não ter filhos”. “Não vou mentir. Acho que a abstinência do stress das relações ajuda”, respondeu Claudette Powell.