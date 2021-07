No Suba, a ambição do chef Fábio Alves é sempre a subir

Em Lisboa, mesmo ao lado do Miradouro do Adamastor fica o hotel Verride Palácio Santa Catarina. Por agora, está fechado e prevê reabrir em Setembro, mas as portas estão abertas porque, no último andar, fica o restaurante Suba. O nome é isso mesmo, um convite para entrar no elevador e parar lá no alto onde, se quiser ir à esplanada, pode subir mais uma escadaria e, se quiser ter uma vista de 360º da cidade e do seu rio, escalar ainda mais uns degraus, desta feita, de ferro, até ao alto, no telhado, de onde se confirma o lugar de cada edifício e monumento da cidade.