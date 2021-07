Novo Banco partilha com Fundo de Resolução responsabilidades nos créditos de Vieira

Numa carta enviada para o Parlamento, no rescaldo da investigação do Ministério Público a Luís Filipe Vieira, o Novo Banco explica venda dos créditos da Imosteps, mas não responde às suspeitas reveladas na investigação.

As suspeitas do Ministério Público em relação a Luís Filipe Vieira levaram o Novo Banco a enviar para o Parlamento um documento de 64 páginas para recordar como foi feita a venda dos activos da Imosteps, a empresa do presidente da Promovalor cuja dívida foi vendida pelo Novo Banco em 2019 de uma forma que levantou dúvidas aos investigadores.