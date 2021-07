Governo ataca preços dos combustíveis nos postos com “mecanismo” de contenção

No mesmo dia em que a Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE) publicou um estudo a dar conta de que as margens dos vendedores de combustíveis aumentaram durante a pandemia, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou que o Governo preparou um decreto-lei que lhe permitirá “actuar sobre as margens de comercialização”, para que os preços desçam de forma proporcional quando os valores de referência baixam, e não subam de forma excessiva quando os preços de referência aumentam.