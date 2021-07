Bruxelas antecipa uma nova economia de baixas emissões já na próxima década

A Comissão Europeia desvendou, esta quarta-feira, as 13 propostas legislativas destinadas a garantir a redução em pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa do bloco europeu até 2030, bem como a transição para a neutralidade climática em 2050, através da expansão do mercado do carbono e da previsível subida do preço a pagar pela poluição, que deverá atingir um novo valor de 60 euros por tonelada de dióxido de carbono.