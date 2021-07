Próximos passos no SLB

Este não é o tempo da direção, independentemente do nome encontrado para a liderar. Não é tempo, sequer, das alternativas. É o tempo da AG e dos benfiquistas que a constituem deixarem claro ao que vinham quando aceitaram o lugar.

Julgo que não é difícil ter uma opinião inflamada quando alguém se atreve a atacar o que nos é próximo. Difícil é resistir à tentação desse caminho. No Benfica, clube que faz parte do que sou (já antes de ter nascido, bem entendido, pertencia ao clube) e onde ostento com orgulho não disfarçado o número de sócio 5000, vive-se uma dessas etapas – um momento de contrariar impulsos.