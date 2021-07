Sporting deixa escapar triunfo frente ao Portimonense

Ainda com Coates, Palhinha, Pedro Gonçalves e Nuno Mendes de fora, os campeões nacionais empataram no primeiro teste no estágio algarvio, o quinto jogo da pré-época.

O Sporting esteve na iminência de somar, esta quarta-feira, novo triunfo na fase de preparação, mas acabou por ser travado à quinta partida, ao empatar com o Portimonense, por 2-2, no Estádio da Belavista, no Parchal.

Apesar de Rúben Amorim já poder contar com os internacionais Nuno Mendes, Palhinha e Pedro Gonçalves no estágio que os campeões nacionais realizam no Algarve, o treinador “leonino” dispensou o trio que integrou a selecção portuguesa no Euro 2020 deste ensaio frente ao terceiro adversário da I Liga.

Depois dos testes realizados em Alcochete – Sporting B (8-3), Casa Pia (2-1), Belenenses SAD (1-0) e Estoril (3-1) – o Sporting iniciou o encontro frente à equipa de Portimão com Adán na baliza, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Matheus Reis na defesa, Gonçalo Esteves, Daniel Bragança, Matheus Nunes e Ricardo Esgaio como médios e Tiago Ferreira, Paulinho e Joelson na linha ofensiva.

O ex-FC Porto Gonçalo Esteves assumiu o corredor direito e Ricardo Esgaio surgiu no apoio a Joelson, na esquerda, de onde nasceu o lance do golo inaugural, com praticamente meia hora de jogo cumprida. O Sporting beneficiou de um livre forçado por Matheus Reis e aproveitado por Gonçalo Inácio para bater, no jogo aéreo, a defesa algarvia, após cruzamento de Joelson.

O Portimonense até entrou melhor no jogo, com Aylton Boa Morte a obrigar Adán a fazer uma grande defesa logo aos 3 minutos. Mas, com apenas um jogo realizado (derrota por 1-0 com Sp. Covilhã), o conjunto algarvio viu o Sporting assumir, gradualmente, o controlo da partida.

Paulo Sérgio colocou em campo um “onze” muito próximo da equipa que poderá apresentar no campeonato, com Ricardo Ferreira, Moufi, Willyan, Lucas Possignolo, Fali Candé, Dener, Imbula, Carlinhos, Aylton Boa Morte, Beto e Fabrício. Núcleo duro que trocou totalmente na segunda parte, depois de ter terminado o primeiro período com Matheus Reis a rematar ao poste.

As alterações acabariam por surtir efeito a 25 minutos dos 90 regulamentares, com a maior frescura dos “locais” a começar a notar-se na proporção directa dos erros acumulados pelo Sporting.

E foi sensivelmente do mesmo sítio de onde nasceu o primeiro golo que o Portimonense, também de livre, chegou ao empate, aproveitando um desvio de Esgaio que Adán emendou antes de Renato Júnior (65') bater para o fundo das redes.

No Sporting, Adán (nova defesa impressionante à entrada dos 10 minutos finais, apesar de Renato Júnior ter partido de posição irregular), Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Gonçalo Esteves e Joelson iam confirmando as qualidades e a aposta de Rúben Amorim, enquanto Paulinho procurava melhorar o registo desta pré-época, onde marcou três vezes em dois jogos (hat-trick frente ao Sporting B).

Não marcou Paulinho, facturou Daniel Bragança (85') com uma bola picada após tabelar com o ponta-de-lança dos “leões”. O Sporting tinha o triunfo nas mãos, mas dois minutos volvidos, em lance caricato, acabaria mesmo por permitir a igualdade, com bis de Renato Júnior - Adán socou uma bola contra Matheus Reis, com Gonçalo Inácio a tentar aliviar e o guarda-redes a mergulhar para segurar a bola que escapou para o pé do avançado brasileiro do Portimonense, que rematou com sucesso.

Com novo ensaio agendado para esta quinta-feira, de novo frente à Belenenses SAD, Rúben Amorim não fez alterações, reservando um “onze” novo para defrontar a equipa de Petit.