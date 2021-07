PSG confirma contratação de Donnarumma até 2026

O italiano Gianluigi Donnarumma, de 22 anos, foi esta quarta-feira oficialmente anunciado como reforço do Paris Saint-Germain até 2026, com o emblema francês a garantir um reforço a “custo zero” depois do guarda-redes ter terminado o vínculo de oito anos com o AC Milan.

Eleito o melhor jogador do Euro 2020, Donnarumma havia já cumprido durante o Campeonato da Europa, os exames físicos e acertado os pormenores de um contrato de cinco épocas com o emblema parisiense.

Donnarumma formou-se no AC Milan, onde há seis temporadas se estreou na equipa profissional, tendo assumido a titularidade desde a altura em que foi chamado à primeira equipa.

“Estou muito feliz por fazer parte deste grande clube. Sinto-me pronto para enfrentar este novo desafio e continuar a crescer em Paris”, declarou Donnarumma, pronto para conquistar títulos e adeptos do clube francês.

“Espero poder ajudar a ganhar o máximo possível e a conquistar os fãs”, disse o italiano, que recebeu as boas-vindas de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.