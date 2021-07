Maioria quer demissão de Vieira – mas também saída de Rui Costa e eleições antecipadas

São 88% os que defendem a demissão de Luís Filipe Vieira – e só 6% acreditam que deve continuar à frente do Benfica –, de acordo com uma sondagem feita pela Aximage para o JN/DN/TSF. Dos 763 inquiridos, 62% defendem que a equipa agora liderada por Rui Costa deveria sair – no cenário em que Luís Filipe Vieira se demite – e que deveriam ser convocadas eleições antecipadas; só 27% afirmou que a direcção interina deveria continuar em funções.

Entre os simpatizantes do clube, 84% defendem a demissão e 10% a continuidade de Luís Filipe Vieira. Os adeptos do Sporting e do FC Porto tendem a preferir de forma mais clara a saída do empresário, com mais de 90% destes inquiridos a defender a sua saída do clube. Os adeptos do Benfica encontram-se mais divididos: 52% defendem que Rui Costa deveria sair e abrir caminho a novas eleições e 40% acreditam que a actual direcção deveria prosseguir o seu trabalho. O antigo jogador assumiu a presidência do clube e também da SAD depois de Luís Filipe Vieira ter suspendido as funções de dirigente.

Foto Luís Filipe Vieira ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Luís Filipe Vieira foi detido na semana passada no âmbito da Operação Cartão Vermelho por ser suspeito de ter montado um esquema para desviar dinheiro do Benfica, verbas essas que seriam depois usadas nos negócios pessoais do dirigente das “águias”.

A maior parte dos inquiridos acredita que esta polémica não terá impacto na qualificação para a Liga dos Campeões (55%), mas 45% acreditam que terá. Entre os simpatizantes do Benfica, o optimismo é maior: 60% desvalorizam a questão e 41% receiam o impacto na qualificação.

Esta sondagem tinha como objectivo avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a detenção de Luís Filipe Vieira e as questões foram feitas entre 10 e 12 de Julho. Nas 763 entrevistas, foi feita uma amostragem por quotas, sexo, idade e região e, segundo a ficha técnica da sondagem, a amostra corresponde a “um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,5%”.