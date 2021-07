Benfica confirma acordo entre José António dos Santos e investidor americano para venda de 25% da SAD

SAD benfiquista revela que José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos”, tem um acordo com um investidor americano, John Textor, para a venda de 25% do capital social.

A SAD do Benfica confirma que José António dos Santos, conhecido como o “rei dos frangos”, tem um acordo para vender 25% do capital social da SAD a John Textor, um investidor americano que pode exercer esse direito até 15 de Setembro, revelam documentos publicados esta madrugada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No entanto, diz também que o empresário, que é o maior accionista individual da SAD, detém apenas 23,1% do capital social da Benfica SAD, directa e indirectamente.

Em comunicado, a SAD diz que José António dos Santos “outorgou com John C. Textor, dois acordos para venda de um total de 5.750.000 acções ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 25 % do capital social da Benfica SAD, condicionado ao pagamento” até 15 de Setembro “do preço total acordado”. O investidor americano pagou um adiantamento de um milhão de euros por estas acções.

Neste comunicado (de três páginas, acompanhada por mais seis com documentos da European Securities and Markets Authority), o Benfica explica que José António dos Santos comunicou à sociedade que detém directamente 13,67% das acções da SAD do Benfica e, indirectamente, mais 1,9565% através do grupo Valouro SGPS, 0,7485% através da sociedade Avibom e 0,002% através das Rações Valouro.

É referido pelo accionista individual da SAD ainda que tem contratos-promessa de compra e venda para ficar com mais 3,65% do capital da SAD, que pertencem a José da Conceição Guilherme, e dos 3% da sociedade Quinta de Jugais – Comércio de Produtos Alimentares Lda —, mas que ambas as operações estão condicionadas “à concretização da operação de compra das acções necessárias para posterior venda a entidade terceira, de um lote de acções correspondente a 25% do capital social desta sociedade”. Ou seja, José António dos Santos estaria a tentar adquirir os 25% necessários para vender a John Textor.

​A Benfica SAD já recebera na segunda-feira informação do investidor norte-americano, no mesmo dia em que o advogado de Luís Filipe Vieira revelou, em entrevista à TVI, que existia “um contrato-promessa entre José António dos Santos, que foi comprando acções do Benfica para esse efeito, e o homem [John Textor] que está com negociações quase concluídas para comprar o Crystal Palace e que tem a maior cadeia de streaming e eventos desportivos nos Estados Unidos”.

Manuel Magalhães e Silva acrescentou então que Textor “queria entrar no capital do Benfica, para trazer toda essa tecnologia”, tendo dado “como sinal um milhão de euros”. As declarações do advogado foram realizadas também no dia em que a CMVM suspendeu a negociação das acções Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD por pouco menos de duas horas “para a incorporação de informação”. A decisão foi comunicada ao mercado a par de um alerta sobre a opacidade deste negócio que agora a SAD confirma, já que José António Santos estaria a preparar a compra de mais acções para as revender a Textor.

José António dos Santos foi detido no mesmo dia que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o filho deste, na semana passada, por suspeita de diversos crimes económicos, numa altura em que decorre uma oferta de subscrição de obrigações. A SAD queria emitir até sete milhões de títulos de dívida, ao valor unitário de cinco euros, num total máximo de 35 milhões de euros, de acordo com o prospecto da operação.

No inquérito que levou às detenções estão em causa eventuais crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.