Benfica afasta Vieira nos próximos 30 dias

O Benfica comunicou, esta quarta-feira, que Luís Filipe Vieira vai ser afastado do cargo de presidente nos próximos 30 dias. O clube justifica esta decisão com as medidas de coacção impostas a Vieira no âmbito da Operação Cartão Vermelho, onde o empresário ficou impedido de contactar com os restantes membros da direcção.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube diz também que está a colaborar com as autoridades nas investigações ao alegado desvio de 2,5 milhões de euros a dinheiros do Benfica.

“A Benfica SAD informa que o Conselho Fiscal comunicou ao Conselho de Administração que, perante o teor daquelas medidas de coacção, em especial a proibição de contactar com os demais membros do Conselho de Administração, situação que, na verdade, resulta na impossibilidade de exercer funções como membro do órgão de administração, declarará, nos termos previstos no artigo 401.º do Código das Sociedades Comerciais, o termo das funções do Sr. Luís Filipe Vieira como membro do Conselho de Administração no prazo de 30 dias, salvo se entretanto o Sr. Luís Filipe Vieira deixar de exercer o referido cargo ou a causa de impossibilidade de exercício desse cargo cessar”, comunicou a SAD.

O Conselho Fiscal justifica esta decisão com a necessidade de salvaguardar “os interesses” da Benfica SAD e transmitir “com clareza e transparência” as informações sobre o funcionamento do Conselho de Administração.

Luís Filipe Vieira suspendeu as funções de presidente do Benfica na passada sexta-feira, dois dias após ter sido detido. O (ainda) presidente do Benfica tem duas alternativas: ou apresentar a demissão antes da passagem dos 30 dias, ou esperar por uma alteração das medidas de coacção que permitam retomar os contactos com os restantes membros da direcção do clube.

Vieira é o presidente mais duradouro na história do clube “encarnado”, ocupando o cargo máximo há quase 18 anos.