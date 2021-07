“Novas narrativas” e a condição humana na terceira edição da BoCA

O realizador Gus Van Sant e a rapper Capicua com as suas primeiras peças de teatro, Grada Kilomba com a sua primeira instalação de grande escala e nomes como a coreógrafa brasileira Alice Ripoll, a compositora e artista visual Diana Policarpo, Jonathan Uliel Saldanha, Mónica Calle, Odete, o cineasta Pedro Costa (em colaboração com os Músicos do Tejo), Sara Bichão e Tiago Cadete. Estes são alguns dos destaques da terceira edição da BoCA — Biennial of Contemporary Arts, que este ano acontece entre os dias 3 de Setembro e 17 de Outubro, nas cidades de Lisboa, Almada e Faro, e cujo programa completo foi desvendado esta quarta-feira, no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.